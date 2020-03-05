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Espreso.tvОбществоНемчинов извинился за свои посты в Facebook против Зеленского, - Корниенко

Немчинов извинился за свои посты в Facebook против Зеленского, - Корниенко

Новый министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на заседании фракции "Слуга народа" извинился за высказывания в социальных сетях, свидетельствующие о его антипатии к президенту Владимиру Зеленскому

Об этом об этом в комментариях журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает УНИАН.

Корниенко отметил, что на заседании фракции также присутствовал Немчинов.

"Мы поговорили о той информационной ситуации, которая сегодня произошла, мы нашли понимание с министром", - рассказал Корниенко.

По словам Корниенко, Немчинов объяснил свою позицию и извинился.

При этом Корниенко отметил, что "извиняться за прошлое - это такая история, но он извинялся и говорил о своей позиции в то время". И добавил, что Немчинов профессионал, и поэтому некоторые политические моменты "можно откладывать".

Он также добавил, что Немчинов рассказал о своей беседе с президентом, и, по его словам, они нашли взаимопонимание.

  • Напомним, ранее в некоторых СМИ были обнародованы комментарии и посты Немчинова в соцсетях во время президентской кампании, из которых видно, что он поддерживал пятого президента Петра Порошенко, а некоторые его реплики в отношении Зеленского были достаточно негативными.
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