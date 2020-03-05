Немчинов извинился за свои посты в Facebook против Зеленского, - Корниенко
Об этом об этом в комментариях журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает УНИАН.
Корниенко отметил, что на заседании фракции также присутствовал Немчинов.
"Мы поговорили о той информационной ситуации, которая сегодня произошла, мы нашли понимание с министром", - рассказал Корниенко.
По словам Корниенко, Немчинов объяснил свою позицию и извинился.
При этом Корниенко отметил, что "извиняться за прошлое - это такая история, но он извинялся и говорил о своей позиции в то время". И добавил, что Немчинов профессионал, и поэтому некоторые политические моменты "можно откладывать".
Он также добавил, что Немчинов рассказал о своей беседе с президентом, и, по его словам, они нашли взаимопонимание.
- Напомним, ранее в некоторых СМИ были обнародованы комментарии и посты Немчинова в соцсетях во время президентской кампании, из которых видно, что он поддерживал пятого президента Петра Порошенко, а некоторые его реплики в отношении Зеленского были достаточно негативными.
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