Не верьте, что у нас президент, его офис, правительство - не коррупционеры, - Княжицкий

5 марта, 2020, 08:34

Коррупция в высших эшелонах власти в Украине не уменьшилась, о чем свидетельствует, в частности голосования так называемых непартийных депутатских групп в Верховной Раде

Об этом заявил в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"Есть ли высокопоставленная коррупция в Украине? Многие говорят: нет, президент и правительство не коррупционеры! Но ответ прост. Чьими голосами назначаются и снимаются правительства в Украине?" Европейская Солидарность "," Голос "," Батькивщина "и даже ОПЗЖ с тех или иных, очевидно противоположных, но политическим соображениям в этом не участвуют. Потому что они представляют партии, которые не могут голосовать за правительство, не входя в коалицию. Ведь тогда впоследствии им придется нести политическую ответственность за решения правительства. Зато так называемые непартийные депутатские группы голоса дают. А в коалицию не идут. Почему? Их интересует не политика, а деньги. Для олигархив- владельцев групп или для себя не важно. А если существуют теневые деньги, существует коррупция. Поэтому не верьте, что у нас президент, его офис , правительства - не коррупционеры ", - написал Княжицкий.

Народный депутат также отметил, что о коррумпированности действующей украинской власти свидетельствует и ухудшение положения страны в международных рейтингах.

"Каждый воочию может видеть, что коррупционность власти не уменьшилась ни на йоту. Наоборот. Поэтому и ухудшилось место Украины в международных рейтингах индекса коррупции", - добавил Княжицкий.