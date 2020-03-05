Нардеп "Слуг" вступился за академика, которую обвинили в плагиате и коррупции: написал запросы правоохранителям

5 марта, 2020, 15:48

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Кабанов обратился с запросами в Офис генпрокурора, НАПК и ГБР. Хочет разыскать тех, кто обвинил академика

Об этом сообщает издание "Буквы".

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Кабанов обратился с запросами в следственные органы, чтобы они нашли авторов негативных комментариев под научной работой "Интеграция Украины в глобальное социально-экономическое пространство" Татьяны Ефименко - академика НАН Украины. Официальные депутатские запросы "по защите достоинства, чести и деловой репутации Татьяны Ефименко" датируются 21 февраля и адресованы и.о. председателя ГБР Венедиктовой, генпрокурору Рябошапке, и главе НАПК Новикову.

"На сайте комитета по государственным премиям Украины в области науки и техники о работе по теме" Интеграция Украины в глобальное социально-экономическое пространство "размещено 57 положительных комментариев авторитетных зарубежных и отечественных ученых и практиков по содержанию и актуальности указанной работы. Кроме них размещены два идентичных комментария, которые не касаются сути коллективной работы, содержащие бездоказательные утверждения, порочащие достоинство и честь, а также деловую репутацию одного из авторов", - говорится в тексте запроса.

"В открытых источниках не найдено подтверждения того, что комментаторы - члены Союза экономистов Украины, доктора экономических наук, профессора, как это указано в комментариях от их имени... Также из Союза экономистов Украины получено сообщение, что указанные лица не являются членами правления Союза экономистов Украины", - отметил нардеп.

Нардеп отмечает серьезность ситуации тем, что публикация подобных отзывов на официальном сайте может нанести вред академику, а также репутации Украины.

В сообщениях, о которых упоминает нардеп, говорится о том, что Ефименко получила звание академика мошенническим образом и не имеет отношения к науке.

Поэтому Кабанов просит сообщить официально, есть ли сведения о коррупции, к которой причастна Татьяна Ефименко как руководитель Академии финансового управления, и на какой стадии рассмотрения они находятся. А также просит "с целью установления стороны в судебном иске установить лиц и привлечь к ответственности авторов комментариев, которые публикуют бездоказательное информации".

Справка: Кабанов Александр Евгеньевич - Сценарист Студии "Квартал 95". На президентских выборах 2019 года работал в креативной группе кандидата в президенты Владимира Зеленского. Бизнесмен. Является соучредителем в ООО "РИФ" (деятельность ресторанов, мобильное питания) и ООО "ЛАГУНА-К" (занимается арендой недвижимостью). Номер 87 в списке партии "Слуга народа" на выборах 2019 года.