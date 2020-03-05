На Закарпатье автомобиль объехали шлагбаум и столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие
5 марта, 2020, 11:08
В Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и локомотива, в результате чего пострадали шесть человек
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Авария произошла утром 5 марта на одном из железнодорожных переездов.
"Сегодня утром на Закарпатье водитель автомобиля объехал шлагбаум на железнодорожном переезде, и совершил столкновение с локомотивом. Водитель проигнорировал запрещающие показатели световой и звуковой сигнализации", - сообщили в УЗ.
В результате столкновения 6 пассажиров автомобиля были доставлены в больницу. Водитель и еще двое пассажиров отказались от госпитализации.
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