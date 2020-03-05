На полигоне в РФ взорвался беспилотник: пострадали пятеро военных

5 марта, 2020, 10:32

В среду, 4 марта, в результате взрыва на военном полигоне в Мурманской области РФ пострадали пять военных-контрактников

Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота передает российский Интерфакс.

Там заявили, что речь идет о детонации имитационного снаряда, который произошел из-за «грубого нарушения требований безопасности» во время плановых занятий по боевой подготовке.

В свою очередь Telegram канал Baza сообщает, что в результате взрыва пострадали шесть военных.

По его данным, инцидент произошел во время занятий по ведению боевых действий с использованием беспилотников.

Оператор одного из коптерив не справился с управлением, в результате чего тот упал на землю, а прикрепленный к нему снаряд взорвался.

"Контрактники, находящихся рядом, получили осколочные и взрывные ранения. Предварительно, трое из них - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.