На полигоне в РФ взорвался беспилотник: пострадали пятеро военных
Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота передает российский Интерфакс.
Там заявили, что речь идет о детонации имитационного снаряда, который произошел из-за «грубого нарушения требований безопасности» во время плановых занятий по боевой подготовке.
В свою очередь Telegram канал Baza сообщает, что в результате взрыва пострадали шесть военных.
По его данным, инцидент произошел во время занятий по ведению боевых действий с использованием беспилотников.
Оператор одного из коптерив не справился с управлением, в результате чего тот упал на землю, а прикрепленный к нему снаряд взорвался.
"Контрактники, находящихся рядом, получили осколочные и взрывные ранения. Предварительно, трое из них - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
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