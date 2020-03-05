На фоне смены правительства: Morgan Stanley советует клиентам избавляться от украинских долговых бумаг, - СМИ
Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.
По данным издания LIGA.net, Morgan Stanley опасается, что назначение нового правительства приведет к расширению дефицита бюджета и негативно повлияет на сотрудничество с МВФ.
"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", - отмечается в отчете.
Авторы документа приводят пять опасений, связанных с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
Во-первых, Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо успоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. "Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, требует подтверждения", - отмечается в отчете.
Во-вторых, инвестбанк сомневается в том, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и пенсий.
"Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным", - пишут авторы. - "Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов".
По мнению аналитиков Morgan Stanley, это означает, что перед выделением нового транша по новой программе МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона (так называемый антиколомойский закон №2571, - ред.) захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах.
В-третьих, премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", - говорится в отчете.
Четвертый пункт: давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформы.
Пятый: новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях ставил под сомнение необходимость сотрудничества Украины и МВФ.
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