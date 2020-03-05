На Донбассе ранены трое украинских военных
5 марта, 2020, 18:57
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов.
5 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще 2 военнослужащего Объединенных сил получили боевое поражения.
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