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Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранены трое украинских военных

На Донбассе ранены трое украинских военных

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов.

5 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще 2 военнослужащего Объединенных сил получили боевое поражения.

 

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