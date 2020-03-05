monobank запустил детские карточки: пока в тестовом режиме
Об этом Ain.ua рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.
Эти карты пока работают в тестовом режиме, чтобы протестировать их, нужно обратиться в поддержку.
Детские карты могут быть в обычном черном цвете, но доступен и специальный желтый дизайн. У них есть: Apple Pay и Google Pay; кэшбек до 20% от суммы покупки; получение процентов на остаток средств - 10% годовых.
"Такая карта отличается от обычной тем, что у нее есть родительский контроль. То есть, родителям доступна выписка, они могут устанавливать лимиты на снятие наличных, пополнение карты третьими лицами, переводы на другие карты, расходы в кафе, на развлечения, онлайн-казино и беттинг ", - рассказал Гороховский.
Выпуск, обслуживание и пополнение карты бесплатные, доставка физической карты с помощью "Новая почта" обойдется в 50 грн; снятие наличных - 0,5%.
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