monobank запустил детские карточки: пока в тестовом режиме

5 марта, 2020, 13:40

В мобильном приложении monobank появилась возможность завести карту для пользователей до 16 лет

Об этом Ain.ua рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Эти карты пока работают в тестовом режиме, чтобы протестировать их, нужно обратиться в поддержку.

Детские карты могут быть в обычном черном цвете, но доступен и специальный желтый дизайн. У них есть: Apple Pay и Google Pay; кэшбек до 20% от суммы покупки; получение процентов на остаток средств - 10% годовых.

"Такая карта отличается от обычной тем, что у нее есть родительский контроль. То есть, родителям доступна выписка, они могут устанавливать лимиты на снятие наличных, пополнение карты третьими лицами, переводы на другие карты, расходы в кафе, на развлечения, онлайн-казино и беттинг ", - рассказал Гороховский.

Выпуск, обслуживание и пополнение карты бесплатные, доставка физической карты с помощью "Новая почта" обойдется в 50 грн; снятие наличных - 0,5%.