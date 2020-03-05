МОК принял неожиданное решение о знаменосцах на церемонии открытия Олимпиады-2020

5 марта, 2020, 15:31

Международный олимпийский комитет решил, что на церемонии открытия и закрытия Игр-2020 в Токио у каждой сборной будет два знаменосца

Об этом сообщает официальный сайт МОК .

Отныне в каждой сборной на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр будет два знаменосца разного пола. Изменения в протоколе церемоний были одобрены исполкомом МОК для соблюдения на Играх гендерного баланса.

Нововведение начнет действовать с летней Олимпиады-2020 в Токио.

Также МОК постановил, что все команды из 206 Национальных олимпийских комитетов, которые являются членами организации, и сборная беженцев должны быть представлены по меньшей мере одной женщиной и одним мужчиной.