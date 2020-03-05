МОК принял неожиданное решение о знаменосцах на церемонии открытия Олимпиады-2020
5 марта, 2020, 15:31
Международный олимпийский комитет решил, что на церемонии открытия и закрытия Игр-2020 в Токио у каждой сборной будет два знаменосца
Об этом сообщает официальный сайт МОК .
Отныне в каждой сборной на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр будет два знаменосца разного пола. Изменения в протоколе церемоний были одобрены исполкомом МОК для соблюдения на Играх гендерного баланса.
Нововведение начнет действовать с летней Олимпиады-2020 в Токио.
Также МОК постановил, что все команды из 206 Национальных олимпийских комитетов, которые являются членами организации, и сборная беженцев должны быть представлены по меньшей мере одной женщиной и одним мужчиной.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей.
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявил, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
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