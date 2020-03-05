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Espreso.tvОбществоКрасный крест отправил в ОРДЛО почти 5 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Красный крест отправил в ОРДЛО почти 5 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проехали 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ" Новотроицкое "к временно оккупированной территории Украины проехало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179559

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