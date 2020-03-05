Красный крест отправил в ОРДЛО почти 5 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
5 марта, 2020, 09:43
Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проехали 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Через КПВВ" Новотроицкое "к временно оккупированной территории Украины проехало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование общим весом 4,97 тонны", - говорится в сообщении.
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