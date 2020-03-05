Коронавирус вызвал самый большой кризис в туристической отрасли со времен террористической атаки 2001 года - Bloomberg
О этом пишет Bloomberg .
По оценке Всемирной ассоциации деловых путешествий, масштабы потерь индустрии туризма из-за вспышки коронавируса могут составить до $ 47 млрд ежемесячно.
Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует сокращение выручки в $ 30 млрд из-за падения продаж авиабилетов.
Издание приводит в пример ситуацию в Италии. Так, в отелях на озере Комо было отменено более половины бронирований номеров. Президент ассоциации отельеров Комо Роберто Кассани заявил, что с таким кризисом отрасль никогда не сталкивалась.
Также издание отмечает, что многие бизнес-путешественников, которые обычно заполняют спад туристической индустрии в зимние месяцы, тоже отказались от поездок, поскольку такие компании как Facebook и Google отменяют личные встречи и мероприятия, предпочитая онлайн-общению.
А компании L'Oreal, Nestle и Cargill приостановили поездки сотрудников по всему миру в ближайшие недели.
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