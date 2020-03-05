Коронавирус вызвал самый большой кризис в туристической отрасли со времен террористической атаки 2001 года - Bloomberg

5 марта, 2020, 14:44

Распространение коронавируса COVID-19 стало самым большим ударом для мировой туристической индустрии с 2001 года, когда спад был вызван терактами в США, войной в Ираке и вспышкой атипичной пневмонии (SARS)

О этом пишет Bloomberg .

По оценке Всемирной ассоциации деловых путешествий, масштабы потерь индустрии туризма из-за вспышки коронавируса могут составить до $ 47 млрд ежемесячно.

Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует сокращение выручки в $ 30 млрд из-за падения продаж авиабилетов.

Издание приводит в пример ситуацию в Италии. Так, в отелях на озере Комо было отменено более половины бронирований номеров. Президент ассоциации отельеров Комо Роберто Кассани заявил, что с таким кризисом отрасль никогда не сталкивалась.

Также издание отмечает, что многие бизнес-путешественников, которые обычно заполняют спад туристической индустрии в зимние месяцы, тоже отказались от поездок, поскольку такие компании как Facebook и Google отменяют личные встречи и мероприятия, предпочитая онлайн-общению.

А компании L'Oreal, Nestle и Cargill приостановили поездки сотрудников по всему миру в ближайшие недели.