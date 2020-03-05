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Espreso.tvОбществоКоронавирус вызвал самый большой кризис в туристической отрасли со времен террористической атаки 2001 года - Bloomberg

Коронавирус вызвал самый большой кризис в туристической отрасли со времен террористической атаки 2001 года - Bloomberg


фото: reuters
Распространение коронавируса COVID-19 стало самым большим ударом для мировой туристической индустрии с 2001 года, когда спад был вызван терактами в США, войной в Ираке и вспышкой атипичной пневмонии (SARS)

О этом пишет Bloomberg .

По оценке Всемирной ассоциации деловых путешествий, масштабы потерь индустрии туризма из-за вспышки коронавируса могут составить до $ 47 млрд ежемесячно.

Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует сокращение выручки в $ 30 млрд из-за падения продаж авиабилетов.

Издание приводит в пример ситуацию в Италии. Так, в отелях на озере Комо было отменено более половины бронирований номеров. Президент ассоциации отельеров Комо Роберто Кассани заявил, что с таким кризисом отрасль никогда не сталкивалась.

Также издание отмечает, что многие бизнес-путешественников, которые обычно заполняют спад туристической индустрии в зимние месяцы, тоже отказались от поездок, поскольку такие компании как Facebook и Google отменяют личные встречи и мероприятия, предпочитая онлайн-общению.

А компании L'Oreal, Nestle и Cargill приостановили поездки сотрудников по всему миру в ближайшие недели.

  • Напомним, по состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек , общее количество инфицированных достигло 95416 человек 53278 человек выздоровели после заражения коронавируса.

  • В Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19 3 марта.

  • Украинский правительство создало вебсайт для информирования населения о ситуации с распространением коронавируса.
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