Коронавирус в Украине: в Черновицкой области введут карантин во всех учебных заведениях
Об этом во время брифинга рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, сообщает Укринформ .
"Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области", - сказал Осачук.
По его словам, образовательные учреждения уже отрабатывают возможность дистанционной работы.
Кроме того, председатель ОГА сообщил об ограничении массовых мероприятий.
"Так же по рекомендации украинского правительства мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей. Поэтому так же должны попросить согласия, что концерты, которые были запланированы у нас на сегодняшний вечер, на следующие выходные дни, будут перенесены", - добавил он.
- Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19.
- Впоследствии, жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус , перевезли в военный госпиталь.
- По состоянию на 4 марта в Украине шесть человек проверяют на коронавирус .
- 5 марта в Черновицкой области еще двух украинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.
- По данным Минздрава, новых подтвержденных случаев инфицирования коронавируса не обнаружено .
- По состоянию на 5 марта исследуется еще около 10 образцов , в которых по симптомов может быть подозрение на коронавирусной инфекцией.
- В ближайшее время из коронавирус в Украине начнут вводить ограничительные меры .
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