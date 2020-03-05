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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Китае умер человек, которого выписали из больницы

Коронавирус: в Китае умер человек, которого выписали из больницы

В китайском городе Ухань 36-летний мужчина умер через пять дней после выписки из одной из временных больниц, построенных для борьбы со вспышкой коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post .

Ли Лян впервые был помещен в больницу 12 февраля. Через две недели его выписали из инструкциями оставаться под карантином 14 дней.

Как сообщила жена умершего, через два дня после выписки из больницы ее муж почувствовал себя плохо. Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке. Позже сказал, что ему стало хуже, и его отправили в больницу. Там он был признан мертвым в тот же день - 2 марта.

  • По состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек, общее количество инфицированных достигло 95416 человек.
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