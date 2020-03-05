Княжицкий: увольнение Зеленским членов Нацсовета направлено на внедрение пророссийской информационной политики

5 марта, 2020, 15:12

Сегодняшнее решение президента об увольнении членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания - это политически мотивированный шаг с целью построения диктатуры в Украине. Ведь те люди, которые имеют совесть и гражданскую ответственность, вызывают наибольшее неприятие у действующей власти

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, такие действия президента направлены на установление политического контроля над Нацсоветом. Зеленский мотивировал свои действия тем, что якобы не принял отчет Нацсовета. Однако он не принял отчет у всех членов, а уволил только двух. Зато, согласно решению Европейского суда, и Верховного суда Украины, выполнение таких полномочий президента Украины, должно обязательно объясняться.

"Если Зеленский принимает такое решение, то он должен его аргументировать, почему он его принял избирательно в отношении двух членов Нацсовета. Однако, Зеленский этого не сделал, тем самым подтвердив, что это политический шаг для ограничения свободы слова в Украине и для контроля над информационным пространством", - отметил Княжицкий.

Он заверил, что сейчас мы уже увидели подтверждение этому - в Украине появился русскоязычный канал, и исчез канал иновещания.

"Фактически проводится пророссийская информационная политика ради которой и проводят кадровые изменения", - прокомментировал депутат.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский освободил Сергея Костинского и Ульяну Фещук с должностей членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и переназначил ее членами Юрия Зиневича и Валентина Коваля.