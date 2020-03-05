 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКэти Перри впервые беременна

Кэти Перри впервые беременна


фото: gettyimages
Певица Кэти Перри впервые станет мамой

Об этом сообщает Elle.

Певица сообщила об этом всему миру оригинальным способом - выпустила клип на песню Never Worn White.

На протяжении видеоработы она то и дело прикасается к животу. В конце клипа Кэти стоит в профиль и демонстрирует округлившийся живот.

Через час после выпуска видео на YouTube Перри начала прямой эфир в своем Instagram-аккаунте, в котором подтвердила, что ждет первенца. По словам певицы, их с Орландо Блумом малыш должен родиться летом.

"Мы очень взволнованы и счастливы", - призналась она поклонникам, которые оставили тысячи поздравлений будущей маме.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать