Кэти Перри впервые беременна
5 марта, 2020, 15:21
Певица Кэти Перри впервые станет мамой
Об этом сообщает Elle.
Певица сообщила об этом всему миру оригинальным способом - выпустила клип на песню Never Worn White.
На протяжении видеоработы она то и дело прикасается к животу. В конце клипа Кэти стоит в профиль и демонстрирует округлившийся живот.
Через час после выпуска видео на YouTube Перри начала прямой эфир в своем Instagram-аккаунте, в котором подтвердила, что ждет первенца. По словам певицы, их с Орландо Блумом малыш должен родиться летом.
"Мы очень взволнованы и счастливы", - призналась она поклонникам, которые оставили тысячи поздравлений будущей маме.
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