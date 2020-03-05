Кэти Перри впервые беременна

5 марта, 2020, 15:21

Певица Кэти Перри впервые станет мамой

Об этом сообщает Elle.

Певица сообщила об этом всему миру оригинальным способом - выпустила клип на песню Never Worn White.

На протяжении видеоработы она то и дело прикасается к животу. В конце клипа Кэти стоит в профиль и демонстрирует округлившийся живот.

Через час после выпуска видео на YouTube Перри начала прямой эфир в своем Instagram-аккаунте, в котором подтвердила, что ждет первенца. По словам певицы, их с Орландо Блумом малыш должен родиться летом.

"Мы очень взволнованы и счастливы", - призналась она поклонникам, которые оставили тысячи поздравлений будущей маме.