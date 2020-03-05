Калифорния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на следующий день после праймериз
5 марта, 2020, 10:42
Власти крупнейшего и богатейшего штата США Калифорния объявили чрезвычайное положение после подтверждения первой смерти от коронавируса
Об этом сообщает ВВС .
71-летний мужчина, который скончался в больнице вблизи Сакраменто, имел серьезные проблемы со здоровьем.
Считается, что он заразился борту круизного лайнера, который совершил рейс из Сан-Франциско в Мексику в прошлом месяце.
Сейчас в США зарегистрировано 150 пациентов с коронавирусом в 16 штатах. От болезни умерли 11 человек, 10 из них - в штате Вашингтон.
Белый дом в среду объявил, что проверки на вирус проводить по всей стране.
Накануне в Калифорнии и еще 14 штатах проходили праймериз Демократической и Республиканской партий.
- Напомним, по состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек , общее количество инфицированных достигло 95416 человек 53278 человек выздоровели после заражения коронавируса.
- В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
- Украинский правительство создало вебсайт для информирования населения о ситуации с распространением коронавируса.
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