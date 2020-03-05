Калифорния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на следующий день после праймериз

5 марта, 2020, 10:42

Власти крупнейшего и богатейшего штата США Калифорния объявили чрезвычайное положение после подтверждения первой смерти от коронавируса

Об этом сообщает ВВС .

71-летний мужчина, который скончался в больнице вблизи Сакраменто, имел серьезные проблемы со здоровьем.

Считается, что он заразился борту круизного лайнера, который совершил рейс из Сан-Франциско в Мексику в прошлом месяце.

Сейчас в США зарегистрировано 150 пациентов с коронавирусом в 16 штатах. От болезни умерли 11 человек, 10 из них - в штате Вашингтон.

Белый дом в среду объявил, что проверки на вирус проводить по всей стране.

Накануне в Калифорнии и еще 14 штатах проходили праймериз Демократической и Республиканской партий.