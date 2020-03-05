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Espreso.tvОбществоГероин, кокаин, амфетамин: Аваков назвал Нацполицию крупнейшим держателем наркотиков и попросил нардепов помочь в реализации

Героин, кокаин, амфетамин: Аваков назвал Нацполицию крупнейшим держателем наркотиков и попросил нардепов помочь в реализации

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что сейчас в полиции хранятся тонны наркотиков, и призвал народных депутатов помочь их реализовать в пользу государства

Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде, передает УП .

"В целом Нацполиция является крупнейший в стране держатель наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас сохраняются: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин -1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и т.д. .У меня просьба к народным депутатам - определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины ", - рассказал Аваков.

Аваков также рассказал о профессиональной работе правоохранителей во время сдерживания протестующих в Новых Санжарах и на других акциях протеста, о хорошем раскрытия различных преступлений - от убийств до краж, о снижении количества ДТП в стране.

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