Героин, кокаин, амфетамин: Аваков назвал Нацполицию крупнейшим держателем наркотиков и попросил нардепов помочь в реализации

5 марта, 2020, 13:22

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что сейчас в полиции хранятся тонны наркотиков, и призвал народных депутатов помочь их реализовать в пользу государства

Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде, передает УП .

"В целом Нацполиция является крупнейший в стране держатель наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас сохраняются: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин -1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и т.д. .У меня просьба к народным депутатам - определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины ", - рассказал Аваков.

Аваков также рассказал о профессиональной работе правоохранителей во время сдерживания протестующих в Новых Санжарах и на других акциях протеста, о хорошем раскрытия различных преступлений - от убийств до краж, о снижении количества ДТП в стране.