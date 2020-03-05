Героин, кокаин, амфетамин: Аваков назвал Нацполицию крупнейшим держателем наркотиков и попросил нардепов помочь в реализации
Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде, передает УП .
"В целом Нацполиция является крупнейший в стране держатель наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас сохраняются: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин -1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и т.д. .У меня просьба к народным депутатам - определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины ", - рассказал Аваков.
Аваков также рассказал о профессиональной работе правоохранителей во время сдерживания протестующих в Новых Санжарах и на других акциях протеста, о хорошем раскрытия различных преступлений - от убийств до краж, о снижении количества ДТП в стране.
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