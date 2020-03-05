Генпродюсер Obozrevatel TV заявила о переформатировании канала и закрытия проектов

Об этом сообщает "Детектор медиа", который получил из собственных источников аудиозапись встречи Кристины Бондаренко с коллективом 5 марта.

"Сегодня принято стратегическое решение об изменении концепции и формата канала с середины мая. Соответственно, принято решение о закрытии со следующей недели большинстве проектов. Это нужно для того, чтобы перестраивать студийный павильон и проводить тракты", - сказала генпродюсерка.

Канал продолжит вещание во время переформатирования, поскольку должен выполнять условия лицензии. Пока неизвестно, будут ли это программы в записи, или что-то будет выходить в прямом эфире. Переформатированный канал планирует выйти в эфир в середине мая (ориентировочно 11 мая).

Кристина Бондаренко отметила, что в эфире оставляют "Итоги", но над ними также будут работать и менять.

"Детектор медиа" сообщает, что коллективу предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон с 23 марта. При этом на работу они могут не выходить уже со следующей недели, им последние две недели оплатят.

Около 15 человек технического персонала оставят работать на канале на время переформатирования, чтобы обеспечивать его выход в эфир. Возможно, кого-то из коллектива примут обратно на работу, с ними будут обсуждать в мае возможность нового сотрудничества.