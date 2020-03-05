Гастролировали на оккупированных территориях: в Украину не пустили экс-солиста группы "Лесоповал" и еще одного россиянина

5 марта, 2020, 13:36

Украинские пограничники не пропустили в страну экс-солиста группы "Лесоповал", российского певца Сергея копчика, вместе с ним также не пустили еще одного российского артиста

Об этом сообщила ТСН .

Копчик имел проблемы с украинским законодательством. Исполнитель недавно, а именно в конце февраля гастролировал в оккупированном Донецке.

"Конечно же, попал он туда незаконным способом - через закрытый пункт пропуска на неподконтрольной украинские власти участке российско-украинской границы. Таким же образом он и оставил оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Вместе с Копчиком в Украину также не пустили еще одного российского артиста. Гражданин РФ прибыл в нашу страну на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки. Российский флейтист нарушил украинское законодательство, когда посетил территорию аннексированного Крыма.

В обоих случаях гражданам РФ отказано в пересечении госграницы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на три года.