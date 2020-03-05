Футболист "Тоттенхэма" бросился на трибуны бить фана после поражения в Кубке Англии

5 марта, 2020, 12:37

Футболист "Тоттенхэма" Эрик Дайер после поражения в Кубке Англии от "Норвича" бросился на трибуны выяснять отношения с болельщиком

Об этом сообщает Sports Center в twitter.

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" сыграл с "Норвичем" вничью 1: 1 и уступил в серии послематчевых пенальти.

Эрик Дайер, сразу после решающего промаха Жедсона Фернандеша с одиннадцатиметрового, бросился на трибуны и чуть не подрался с болельщиком.

Сначала предполагали, что такую реакцию Дайера вызвали расистские выкрики в адрес одноклубника. Однако на самом деле это произошло из-за брата футболиста. Один из фанатов оскорбил Дайера в присутствии брата, у них началась драка, которую увидел Эрик и бросился на защиту.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал поступок Дайера непрофессиональным, однако отметил, что каждый поступил бы на его месте так же.

"Эрик сделал так, как профессионалы не должны делать, но каждый из нас, наверное, сделал бы то же самое. Я на стороне игрока и понимаю его. Этот человек оскорбил Эрика, его семья была здесь, его младшему брату это не понравилось . Если клуб накажет Дайера, то я буду против, хотя он поступил неправильно ", - сказал Моуринью.