Футболист "Динамо" Беседин провалил допинг-тест из-за таблетки от головной боли
Об этом рассказал координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецкий в эфире телеканала "Футбол 1".
По его словам, в допинг-пробе футболиста был обнаружен фонтурацетам - запрещенный стимулятор. Беседин попросил у клубного врача таблетку от головной боли, а медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фонтурацетам.
"Стимулятор, увеличивающий мозговую активность и психическую энергию. При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память. По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли врач вручил этот препарат. По одной из версий, у него в одном и том же карманы были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры", - сказал Бецкой.
- 20 декабря 2019 года выяснилось, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" .
- 25 февраля Артем Беседин получил за употребление допинга дисквалификацию на один год.
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