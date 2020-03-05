Футболист "Динамо" Беседин провалил допинг-тест из-за таблетки от головной боли

5 марта, 2020, 16:54

В Украинской ассоциации футбола заявили, что форвард "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест из-за ошибки клубного врача

Об этом рассказал координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецкий в эфире телеканала "Футбол 1".

По его словам, в допинг-пробе футболиста был обнаружен фонтурацетам - запрещенный стимулятор. Беседин попросил у клубного врача таблетку от головной боли, а медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фонтурацетам.

"Стимулятор, увеличивающий мозговую активность и психическую энергию. При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память. По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли врач вручил этот препарат. По одной из версий, у него в одном и том же карманы были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры", - сказал Бецкой.