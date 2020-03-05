Фракция "Слуги народа" не имела фракционного решения об отставке Рябошапки, - депутат "СН"

5 марта, 2020, 20:36

Фракционного решения о выражении недоверия Руслану Рябошапке у "Слуги народа" не было

Фракция "Слуги народа" не имела фракционного решения о выражении недоверия Руслану Рябошапке - свободное голосование, чтобы депутаты определялись по своему усмотрению.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

"Набралось ли голосов бы за его отставку? Далеко не факт... Но знаете момент, в который все изменилось?

По регламенту после выступления Генпрокурора, он должен был отвечать на вопросы фракций. Но вместо этого, он развернулся и ушел. На приглашение председательствующего вернуться и ответить на вопрос, Рябошапка отказался.

По залу пошел шепот. А часть депутатов, которые еще минуту назад высказывали слова поддержки генеральному, вставили карточки для голосования назад в слоты", - написала Янченко.

Напомним, 5 марта Верховная Рада отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.