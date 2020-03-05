Фракция "Слуги народа" не имела фракционного решения об отставке Рябошапки, - депутат "СН"
Фракция "Слуги народа" не имела фракционного решения о выражении недоверия Руслану Рябошапке - свободное голосование, чтобы депутаты определялись по своему усмотрению.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.
"Набралось ли голосов бы за его отставку? Далеко не факт... Но знаете момент, в который все изменилось?
По регламенту после выступления Генпрокурора, он должен был отвечать на вопросы фракций. Но вместо этого, он развернулся и ушел. На приглашение председательствующего вернуться и ответить на вопрос, Рябошапка отказался.
По залу пошел шепот. А часть депутатов, которые еще минуту назад высказывали слова поддержки генеральному, вставили карточки для голосования назад в слоты", - написала Янченко.
Напомним, 5 марта Верховная Рада отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.
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