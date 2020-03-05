Евросоюз прокомментировал смену правительства в Украине
Соответствующее заявление ЕС в своем Twitter опубликовал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Хороший прогресс был достигнут в рамках предыдущего правительства во главе с премьер-министром Гончаруком течение последних 6 месяцев в осуществлении широкой и амбициозной программы реформ, которая содержит реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина", - говорится в заявлении.
EU on #Ukraine reshuffle: "Good progress was achieved under the previous Gov, headed by PM Honcharuk, over the past 6 months, in the pursuit of a broad and ambitious reform agenda , which includes implementation of the EU-Ukr AA". 1/2- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 5, 2020
"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить эти реформы, в частности борьбу с коррупцией и корыстными интересами и в важных секторах, в частности финансовом. Верховенство права остается краеугольным камнем стабильности, экономики и инвестиций", - добавили в Брюсселе.
... "We expect the new Gov to demonstrate a similar degree of determination to pursue these reforms, incl the fight against corruption & vested interests & in important sectors, incl financial sector. The Rule of Law remains the cornerstone of econ stability & investments. " 2/2- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 5, 2020
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