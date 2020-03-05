Евросоюз прокомментировал смену правительства в Украине

5 марта, 2020, 15:32

Евросоюз считает, что предыдущее украинское правительство во главе с Алексеем Гончаруком достигло хорошего прогресса, и надеется, что новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить реформы

Соответствующее заявление ЕС в своем Twitter опубликовал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Хороший прогресс был достигнут в рамках предыдущего правительства во главе с премьер-министром Гончаруком течение последних 6 месяцев в осуществлении широкой и амбициозной программы реформ, которая содержит реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина", - говорится в заявлении.

EU on #Ukraine reshuffle: "Good progress was achieved under the previous Gov, headed by PM Honcharuk, over the past 6 months, in the pursuit of a broad and ambitious reform agenda , which includes implementation of the EU-Ukr AA". 1/2 - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 5, 2020

"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить эти реформы, в частности борьбу с коррупцией и корыстными интересами и в важных секторах, в частности финансовом. Верховенство права остается краеугольным камнем стабильности, экономики и инвестиций", - добавили в Брюсселе.