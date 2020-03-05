Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик - Чисора
5 марта, 2020, 11:37
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер заявил, что украинец Александр Усик создаст британцу Дереку Чисоре большие проблемы
Об этом сообщает Vringe.com.
По словам бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации) Джозефа Паркера, он ждет отличного боя между Усиком и Чисорой, однако предпочитает украинца.
"Думаю, что это отличный бой. Чисора находится на второй фазе своей карьеры, он получил несколько хороших побед. Но я думаю, что мастерство, которое показывает Усик, особенно передвижения в ринге, создаст Чисоре много проблем. Я бы хотел подраться с Усик. С ним был бы хороший бой. Я донесу до него свой бокс ", - сказал Паркер.
Усик и Чисора должны встретиться 23 мая в Великобритании.
- Напомним, 1 марта Джозеф Паркер нокаутировал американца Шонделла Винтерса и бросил вызов Александру Усику.
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