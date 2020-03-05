Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик - Чисора

5 марта, 2020, 11:37

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер заявил, что украинец Александр Усик создаст британцу Дереку Чисоре большие проблемы

Об этом сообщает Vringe.com.

По словам бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации) Джозефа Паркера, он ждет отличного боя между Усиком и Чисорой, однако предпочитает украинца.

"Думаю, что это отличный бой. Чисора находится на второй фазе своей карьеры, он получил несколько хороших побед. Но я думаю, что мастерство, которое показывает Усик, особенно передвижения в ринге, создаст Чисоре много проблем. Я бы хотел подраться с Усик. С ним был бы хороший бой. Я донесу до него свой бокс ", - сказал Паркер.

Усик и Чисора должны встретиться 23 мая в Великобритании.