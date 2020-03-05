Египет вводит визы для туристов. Что следует знать?
Об этом сообщают " Буквы " со ссылкой на египетские СМИ.
Визы будут введены с 1 июня 2020 года. Туристы смогут находиться на территории Египта до 90 дней единовременно, а виза будет распространяться до 5 лет.
Для оформления визы необходимо будет воспользоваться электронным визовым порталом или услугами египетского консульства.
Согласно новым правилам, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.
Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз. Виза будет выдаваться сроком на пять лет.
Для туристов будут прилетать летом в Луксор и Асуан, предоставлять скидку в размере 10 долларов.
Также в сообщении сказано, что приоритет при выдаче виз будет для лиц, имеющих визу с США, Британии и для граждан стран с шенгенской зоны.
В ведомстве напомнили, что в 2014 году повысили стоимость виз с 15 до 25 долларов. При этом, виза на пять лет так и остается на отметке в 60 долларов.
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