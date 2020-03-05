Египет вновь открывает для посетителей старую пирамиду после 14 лет реставрации. ФОТОРЕПОРТАЖ
Об этом в четверг, 5 марта, заявил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири.
"Это один из важнейших проектов, которые были реализованы министерством, потому что Джосер - старейшая пирамида в мире", - приводит его слова издание Egypt Independent .
К реставрации пирамиды Джосера приступили в 2006 году, но работы прекратились через пять лет, когда в стране вспыхнула революция. Вернуться к реставрации удалось только в конце 2013 года.
Процесс восстановления включал подготовку и очистку всех внутренних коридоров пирамиды, при этом на восточной стороне объекта все еще ведутся работы, вскоре там установят современную систему освещения. Власти потратили на этот проект $6,5 млн.
Председатель сектора проектов в министерстве туризма и древностей Египта Ваад Абул Элла ранее заявлял, что переоборудование включает в себя приведение в порядок внешнего фасада пирамиды, закрепление камней, восстановление ступеней у южного и восточного входов.
Ступенчатая пирамида фараона III династии Джосера была построена примерно в 2650 году до н.э. архитектором Имхотепом. Согласно древнеегипетским источникам, именно с усыпальницы Джосера, возведенной в виде шести стоящих друг на друге мастабов (уменьшающихся по размеру усеченных пирамид, - ред.), началось строительство подобных зданий.
Однако после разрушительного землетрясения 1992 года пирамида Джосера потеряла былую устойчивость, а в ее верхней части образовалась огромная дыра.
Источник фото: Getty Images
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