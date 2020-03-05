Данилов об авиакатастрофе в Иране: вторая ракета была выпущена значительно позже, "чем должна бы"
Об этом в интервью Украинскому радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, украинская сторона с первого дня начала сотрудничать с Ираном для выяснения причин катастрофы.
"Нам не нравится то, что вторая ракета, выпущенная в наш самолет, была отправлена не на 3-й секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", - отметил Данилов.
Он также отметил, что в ближайшее время в Украину приедет иранская делегация для согласования технических моментов расследования.
Напомним, в начале февраля после публикации иранских переговоров диспетчеров по авиакатастрофе Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами. По словам главы отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара, утечка записей иранских переговоров диспетчеров в украинские СМИ повлияет на сотрудничество с Киевом по авиакатастрофе МАУ.
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