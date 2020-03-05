Данилов об авиакатастрофе в Иране: вторая ракета была выпущена значительно позже, "чем должна бы"

5 марта, 2020, 16:41

В расследовании обстоятельств авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинскую сторону смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна бы"

Об этом в интервью Украинскому радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, украинская сторона с первого дня начала сотрудничать с Ираном для выяснения причин катастрофы.

"Нам не нравится то, что вторая ракета, выпущенная в наш самолет, была отправлена не на 3-й секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", - отметил Данилов.

Он также отметил, что в ближайшее время в Украину приедет иранская делегация для согласования технических моментов расследования.

Напомним, в начале февраля после публикации иранских переговоров диспетчеров по авиакатастрофе Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами. По словам главы отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара, утечка записей иранских переговоров диспетчеров в украинские СМИ повлияет на сотрудничество с Киевом по авиакатастрофе МАУ.