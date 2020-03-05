Активисты основали отличие имени замученного Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого

5 марта, 2020, 12:49

Активисты ОО "Семья Героев Небесной Сотни" учредили награду в честь Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого для мотивации украинцев развивать страну научными достижениями и преданностью научной добродетели

Об этом сообщает сайт общественной организации.

"Юрий Вербицкий был убежден, что научная элита должна демонстрировать обществу честность, готовность бороться за правду и идеалы. Его отношение к науке базировались на понимании личной ответственности каждого ученого, на формировании собственного нравственного императива, которого нужно придерживаться в научной сфере, где действуют люди, наделены высокими способностями. Его достижения в науке - плод многолетней бескомпромиссной и талантливой труда. Созданием автоматизированной системы сейсмологических наблюдений и комплексного банка геофизич ной информации для Карпатского региона Украины был заложен фундамент сейсмологических исследований современного типа ", - говорится в сообщении.

В 2020 году награда мотивировать студентов, магистрантов и молодых ученых исследовать научный вклад Юрия Вербицкого в украинскую науку. Участники конкурса имеют специально для участия в конкурсе подготовить научную статью, посвященную освещению научного наследия Юрия Вербицкого. Участниками конкурса может быть молодежь до 35 лет. Победитель конкурса получает поощрение в виде финансирования развития своей научной деятельности в размере 10 тыс. Грн.

Поощрение может иметь форму финансовой поддержки научных исследований, финансирование участия в научной конференции, приобретение оборудования или в иной форме. Если победителем признано молодого ученого, то за лучшую работу участников из состава студентов по решению конкурсной комиссии предоставляется поощрительная премия в размере 5000 гривен. Статья должна соответствовать стандартным требованиям к научным статьям.

В состав конкурсной комиссии входят ведущие ученые, члены общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни" и представители общественных организаций. Конкурсная комиссия принимает участие в определении лауреатов награды на общественных началах, чествуя таким образом память всех, кто отдал свои жизни за свободу Украины.

Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса: первый этап - с 22 января 2020 по 1 августа 2020 года включительно - происходит подачи заявок; второй этап - с 1 августа 2020 по 20 августа 2020 включительно - проводится оценка работ и подведение итогов конкурса, определяется победитель; третий этап - 24 августа, в День Независимости Украины и в честь памятной даты 25 августа, дня рождения Юрия Вербицкого, объявляется победитель.

Вся информация и ссылки на заявку на участие в конкурсе находятся на сайте общественной организации "Родина Героев Небесной Сотни".