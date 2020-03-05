Активисты основали отличие имени замученного Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого
Об этом сообщает сайт общественной организации.
"Юрий Вербицкий был убежден, что научная элита должна демонстрировать обществу честность, готовность бороться за правду и идеалы. Его отношение к науке базировались на понимании личной ответственности каждого ученого, на формировании собственного нравственного императива, которого нужно придерживаться в научной сфере, где действуют люди, наделены высокими способностями. Его достижения в науке - плод многолетней бескомпромиссной и талантливой труда. Созданием автоматизированной системы сейсмологических наблюдений и комплексного банка геофизич ной информации для Карпатского региона Украины был заложен фундамент сейсмологических исследований современного типа ", - говорится в сообщении.
В 2020 году награда мотивировать студентов, магистрантов и молодых ученых исследовать научный вклад Юрия Вербицкого в украинскую науку. Участники конкурса имеют специально для участия в конкурсе подготовить научную статью, посвященную освещению научного наследия Юрия Вербицкого. Участниками конкурса может быть молодежь до 35 лет. Победитель конкурса получает поощрение в виде финансирования развития своей научной деятельности в размере 10 тыс. Грн.
Поощрение может иметь форму финансовой поддержки научных исследований, финансирование участия в научной конференции, приобретение оборудования или в иной форме. Если победителем признано молодого ученого, то за лучшую работу участников из состава студентов по решению конкурсной комиссии предоставляется поощрительная премия в размере 5000 гривен. Статья должна соответствовать стандартным требованиям к научным статьям.
В состав конкурсной комиссии входят ведущие ученые, члены общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни" и представители общественных организаций. Конкурсная комиссия принимает участие в определении лауреатов награды на общественных началах, чествуя таким образом память всех, кто отдал свои жизни за свободу Украины.
Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса: первый этап - с 22 января 2020 по 1 августа 2020 года включительно - происходит подачи заявок; второй этап - с 1 августа 2020 по 20 августа 2020 включительно - проводится оценка работ и подведение итогов конкурса, определяется победитель; третий этап - 24 августа, в День Независимости Украины и в честь памятной даты 25 августа, дня рождения Юрия Вербицкого, объявляется победитель.
Вся информация и ссылки на заявку на участие в конкурсе находятся на сайте общественной организации "Родина Героев Небесной Сотни".
- Напомним, активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы 21 января 2014. Их пытали и бросили в лесу. Луценко удалось выжить после этих событий, Вербицкий умер 22 января.
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