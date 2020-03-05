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Espreso.tvОбщество35 ветеранов войны с Россией не поедут на лечение в Хорватию из-за коронавируса, - МИД

35 ветеранов войны с Россией не поедут на лечение в Хорватию из-за коронавируса, - МИД

Из-за эпидемии коронавируса перенесен на неопределенный срок выезд украинских военных на лечение в Хорватию

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

По словам посла, группа из 35 ветеранов, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, планировала выехать 7 марта.

"Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии - запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменено, но возможность не потеряно. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность", - написал Кирилич.

  • По состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек, общее количество инфицированных достигло 95416 человек.
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