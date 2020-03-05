13 танков и 40 "Градов": ОБСЕ зафиксировала нарушения оккупантами условий разведения сил

5 марта, 2020, 09:22

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнародована информация, что расположение вооружения оккупантов нарушают договоренности о разведении сил

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 4 марта 2020 обнародована информация, что 2 марта БПЛА малого радиуса действия на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал 20 реактивных систем залпового огня ( "Град") у населенного пункта Краснолучский, 7 реактивных систем залпового огня ( " град ") на полигоне у населенного пункта Минусинск, 7 реактивных систем залпового огня (" град ") на территории объекта к юго-западу от населенного пункта Садовый.

3 марта патруль Миссии зафиксировал 6 реактивных систем залпового огня ( "Град"), которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от населенного пункта Ивановка Луганской области. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.