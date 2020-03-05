13 танков и 40 "Градов": ОБСЕ зафиксировала нарушения оккупантами условий разведения сил
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 4 марта 2020 обнародована информация, что 2 марта БПЛА малого радиуса действия на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал 20 реактивных систем залпового огня ( "Град") у населенного пункта Краснолучский, 7 реактивных систем залпового огня ( " град ") на полигоне у населенного пункта Минусинск, 7 реактивных систем залпового огня (" град ") на территории объекта к юго-западу от населенного пункта Садовый.
3 марта патруль Миссии зафиксировал 6 реактивных систем залпового огня ( "Град"), которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от населенного пункта Ивановка Луганской области. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.
2 марта БПЛА малого радиуса действия зафиксировал 11 танков (Т-64Б / Т-64БМ - 8 ед., Т-72 - 3 ед.), 10 самоходных гаубиц ( "Гвоздика") и 12 буксируемых гаубиц ( "Жаба") на полигоне у населенного пункта Минусинск, а 3 марта патруль Миссии зафиксировал 2 танка (Т-72) на полигоне у населенного пункта Круглик. Указанное вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.
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