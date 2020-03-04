Зеленский снова приводит к руководству страной некомпетентное правительство, - Южанина

4 марта, 2020, 12:46

Зеленский предлагает кандидата на должность премьер-министра Украины и новых кандидатов на должности министров людей, не подготовленных для работы в условиях кризиса, которые не способны вывести украинскую экономику из пике

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в комментарии журналистам, пишет пресс-служба партии.

Она отметила, что логика президента Зеленского в вопросе увольнения премьера Алексея Гончарука и смены министров в правительстве не понятна.

"Это какой-то неудержимый характер у президента - сегодня говорить, что все хорошо и поддерживать премьера и дать возможность ему отчитаться в зале, и потом через неделю говорить о том, что необходима замена и таким образом искать нового премьера", - отметила Нина Южанина.

"И сами не подготовились, и человек не подготовленный, и команды нет никакой новой у нового премьера. Все это выглядит абсолютно непрофессионально и не нужно. Самое главное, что никакой пользы такая замена точно не даст", - подчеркнула представитель "Европейской Солидарности ".

Она добавила: "Даже сам президент должен уже чувствовать, что если у тебя не на кого опереться в своей работе, не будет результата".

По словам Нины Южаниной, не понятно, как будет управлять экономикой страны человек, который даже представления не имеет о масштабах экономики страны.

"Мне кажется, это просто подставляются определенные лица, которые зайдут в правительство. Они сами, мне кажется, попросятся на выход. В любом случае, они до осени не доработают", - считает представитель "Европейской Солидарности".

Она подчеркнула, что для исправления сложившейся ситуации в экономике должны быть назначены подготовленные люди, которые проанализировали и знают, как сейчас делать хотя бы первые шаги, чтобы вывести экономику из кризиса, особенно в условиях вероятности мирового экономического кризиса

"О будущем премьере говорят как раз, что у него нет такого стержня. И, к сожалению, того, что премьер должен уметь говорить "нет" и Офису президента, и другим компаниям, которые его будут побуждать к каким-либо действиям и к принятию решений . Если этого стержня не будет у премьера, этот премьер также не продержится ", - отметила Нина Южанина.

Депутат добавила, что фамилии новых министров, обнародованные в СМИ, "настораживают, потому что это люди с совершенно разными ценностями, с разным пониманием управления страной".

Кроме того, она выразила мнение, что позиция депутатов "Слуги народа" по поводу назначения новых министров или продолжения работы некоторых действующих членов правительства не имела значения, потому что этих кандидатов уже определили и просто представили монобольшинству.

"Можно оставлять Милованова министром? Смешно. Можно ли оставлять Малюську министром? Странно. Мне кажется, что есть такие фигуры, фамилии я даже не хочу называть, которых отряхнули от нафталина и хотят предложить сейчас здесь", - отметила депутат.