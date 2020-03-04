Зеленский приехал в Раду. ПРЯМОЙ ЭФИР

4 марта, 2020, 16:12

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

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Напомним, что народные депутаты планируют рассмотреть вопрос Кабинета Министров Украины, а именно:

увольнение действующего премьер-министра Алексея Гончарука;

назначения новым премьер-министром Дениса Шмыгаля;

также планировалось назначить новый состав правительства, однако из-за отказа определенных кандидатов, вопрос может быть перенесен на следующую неделю.

Кроме того, в парламенте должны заслушать отчет правоохранительных органов.