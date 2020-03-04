Зеленский приехал в Раду. ПРЯМОЙ ЭФИР
4 марта, 2020, 16:12
Президент Владимир Зеленский приехал на внеочередное заседание Верховной Совет 4 марта
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Смотрите в прямом эфире в нашем Facebook.
Напомним, что народные депутаты планируют рассмотреть вопрос Кабинета Министров Украины, а именно:
- увольнение действующего премьер-министра Алексея Гончарука;
- назначения новым премьер-министром Дениса Шмыгаля;
- также планировалось назначить новый состав правительства, однако из-за отказа определенных кандидатов, вопрос может быть перенесен на следующую неделю.
Кроме того, в парламенте должны заслушать отчет правоохранительных органов.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-