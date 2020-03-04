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Espreso.tvОбществоЗеленский приехал в Раду. ПРЯМОЙ ЭФИР

Зеленский приехал в Раду. ПРЯМОЙ ЭФИР


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский приехал на внеочередное заседание Верховной Совет 4 марта

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

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Напомним, что народные депутаты планируют рассмотреть вопрос Кабинета Министров Украины, а именно:

  • увольнение действующего премьер-министра Алексея Гончарука;
  • назначения новым премьер-министром Дениса Шмыгаля;
  • также планировалось назначить новый состав правительства, однако из-за отказа определенных кандидатов, вопрос может быть перенесен на следующую неделю.

Кроме того, в парламенте должны заслушать отчет правоохранительных органов.

 

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