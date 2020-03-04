Зеленский предложил на министра обороны подозреваемого в госизмене генерала, - Береза

4 марта, 2020, 11:40

Генерал-лейтенант Андрей Таран, которого, по информации СМИ, могут назначить на должность министра обороны вместо Андрея Загороднюка, подозревался в госизмене

Об этом экс-нардеп Борислав Береза рассказал в личном видеоблоге на YouTube.

По словам нардепа, Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов.

"Начнем с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Общего центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно поэтому в 2015 году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015 г. об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины", - рассказал Береза.

В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)".

"Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был сломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных войск", - отметил бывший депутат.

Береза заметил, что Таран не будет проводить курс на сближение с НАТО, в частности программу действующего министра Загороднюка.

"После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество, и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда только в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дикое раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам поступила информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просо начнет саботировать реформы или срывать их реализацию", - заявил депутат VIII созыва.