Зеленский подал в Раду проекты постановлений о назначении новых глав МИД и Минобороны

4 марта, 2020, 19:12

Соответствующие проекты постановлений появились на сайте Верховной рады Украины, передает "РБК-Украина".

В частности, глава государства внес в парламент соответствующие проекты постановлений №3170 "О назначении Кулебы Д.И. министром иностранных дел Украины" и №3169 "О назначении Тарана А.В. министром обороны Украины".

"Назначить Кулебу Дмитрия Ивановича на должность министра иностранных дел Украины ... Назначить Тарана Андрея Васильевича на должность министра обороны Украины", - сказано в проектах постановлений.