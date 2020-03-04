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Espreso.tvОбществоЗеленский подал в Раду проекты постановлений о назначении новых глав МИД и Минобороны

Зеленский подал в Раду проекты постановлений о назначении новых глав МИД и Минобороны

4 марта после отставки правительства Алексея Гончарука президент Владимир Зеленский подал проекты постановлений о назначении Дмитрия Кулебы на главу МИД и Андрея Тарана на Минобороны

Соответствующие проекты постановлений появились на сайте Верховной рады Украины, передает "РБК-Украина".

В частности, глава государства внес в парламент соответствующие проекты постановлений №3170 "О назначении Кулебы Д.И. министром иностранных дел Украины" и №3169 "О назначении Тарана А.В. министром обороны Украины".

"Назначить Кулебу Дмитрия Ивановича на должность министра иностранных дел Украины ... Назначить Тарана Андрея Васильевича на должность министра обороны Украины", - сказано в проектах постановлений.

  • Напомним, Рада уволила Гончарука с должности премьер-министра
  • Новым премьером назначили Дениса Шмыгаля.
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