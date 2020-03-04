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Espreso.tvОбществоЗеленский о правительстве Гончарука: не воровать - мало, нужны новые мозги и новые сердца

Зеленский о правительстве Гончарука: не воровать - мало, нужны новые мозги и новые сердца


фото: reuters
Зеленский критически оценил работу правительства Алексея Гончарука в некоторых вопросах

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на заседании Верховной Рады, которое посвящено изменениям в правительстве, передает Еспресо.TV.

Он критически оценил работу правительства Алексея Гончарука.

"Это правительство, где нет топ коррупции, но не воровать - мало. Это правительство новых лиц, но новых лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно много работать. Нужно делать ", - сказал Зеленский.

 

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