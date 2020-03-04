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Espreso.tvОбществоЗа день количество случаев коронавируса в Великобритании увеличилось почти вдвое

За день количество случаев коронавируса в Великобритании увеличилось почти вдвое


фото: reuters
Количество заражений коронавирусом COVID-19 в Великобритании увеличилось на 34 за один день

Об этом сообщает DailyExpress .

Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 85 человек.

Согласно данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, на коронавирус было протестировано 16 тыс. 599 человек. Из них - 16 тыс. 574 показали отрицательный результат, еще у 85 британцев вирус подтвердился.

Также сообщается, что коронавирус диагностировали у двух граждан Шотландии, еще один случай был подтвержден в Манчестере.

По состоянию на среду, 4 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3198 человек, общее количество инфицированных составило 93 158 человек.

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