За день количество случаев коронавируса в Великобритании увеличилось почти вдвое
4 марта, 2020, 17:14
Количество заражений коронавирусом COVID-19 в Великобритании увеличилось на 34 за один день
Об этом сообщает DailyExpress .
Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 85 человек.
Согласно данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, на коронавирус было протестировано 16 тыс. 599 человек. Из них - 16 тыс. 574 показали отрицательный результат, еще у 85 британцев вирус подтвердился.
Также сообщается, что коронавирус диагностировали у двух граждан Шотландии, еще один случай был подтвержден в Манчестере.
По состоянию на среду, 4 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3198 человек, общее количество инфицированных составило 93 158 человек.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-