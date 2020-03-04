Интернет-издание "Бабель" возобновляет работу, - соучредитель
Об этом сообщила соучредитель, руководитель и редактор политики "Бабеля" Екатерина Коберник на своей странице в Fаcebook.
Акционерами издания стали Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец, которые имеют автобизнес. "Они читали "Бабель", узнали о закрытии, через общих знакомых предложили встретиться и участвовать в финансировании. К концу года у нас есть серьезные обязательства по уменьшению их доли финансирования", - рассказала она.
Они купили долю Ярослава Пахольчука (50%), который представлял интересы Игоря Коломойского.
Главным редактором обновленного "Бабеля" стал Евгений Спирин. Зато господин Гусев, ранее занимавший эту должность, будет заниматься тремя направлениями: длинными текстами и нативной рекламой (третий госпожа Коберник не уточнила). В то же время Артем Марков стал арт-директором "Бабеля".
Кроме того, издание запустило новую рубрику - о еде, которой будет заниматься Мария Жартовская.
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