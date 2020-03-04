Игорь Уманский подал декларацию на должность министра финансов. Что о нем известно
Об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
Согласно декларации, Уманский в прошлом году заработал 303 тыс. грн в качестве заработной платы в "Укргазбанка" и еще 40 тыс. грн - в ООО "Процар".
Он также задекларировал более 95 тыс. грн на счетах в "Укргазбанке".
Напомним, с января 2008 по март 2010 Игорь Уманский был первым заместителем министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко. После отставки Виктора Пинзеника, который возглавлял ведомство, исполнял его обязанности.
В декларации экс-чиновника за 2018 год указаны три квартиры в Киеве. Непосредственно он является владельцем лишь одной - на 71,2 кв. м. Другие - записаны на жену и дочь Уманского.
Также в его собственности 2 земельных участка в Киевской области, площадью более 7000 квадратных метров.
Кроме того, в декларацию экс-чиновник внес картину Арт ван дер Нера - нидерландского художника времен Золотого века Голландии, ювелирные изделия жены, ее шубу и швейцарские наручные часы марки Harry Winston.
Также в декларации указан автомобиль Mercedes Benz 2010 года выпуска стоимостью 350 000 гривен. Ездит на нем жена политика.
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