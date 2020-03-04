Впервые в истории: украинцам могут ограничить использование воды из-за аномально теплой зимы

4 марта, 2020, 15:50

Госагентство водных ресурсов впервые в истории Украины рассмотрело варианты ограничения правил пользования водными ресурсами из-за аномально теплой зимы

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды. Для этого в Госводагентства есть все законодательные основания ", - говорится в сообщении

В соответствии со статьей 45 Водного кодекса Украины, в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, включая сбросы воды через плотины ГЭС.

"Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае введения таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев", - уточнили в агентстве.

Также сообщается, что в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет. По информации Укргидрометцентра, на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность, что может привести к пересыханию малых водотоков.

В связи с выраженным маловодием Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года. Участники мероприятия договорились о предоставлении Украинским гидрометцентром до 2 числа каждого месяца информации относительно наступления маловодья в основных речных бассейнах Украины.

"В случае изменения объемов стока Днепра или ухудшения качества воды в каскаде водохранилищ оперативная рабочая группа будет рассматривать необходимость соответствующей корректировки режимов работы каскада на внеочередном заседании", - сообщает Госводагентство.