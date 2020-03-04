Во времена Януковича Кулеба поддерживал контакты с политтехнологами Партии регионов, - Немыря

4 марта, 2020, 20:40

Во времена Януковича Дмитрий Кулеба поддерживал контакты с политтехнологами Партии регионов, часть из которых сейчас находится в заключении в США

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Григорий Немыря, сообщает Еспресо.TV.

В частности, Немыря напомнил, что в 2012-2013 гг. Дмитрий Кулеба работал в центральном аппарате МИД.

"Это было во времена Януковича, когда оппозиция сидела в тюрьмах за политически мотивированными приговорами. Это было тогда, когда уже зрел Майдан. И был Дмитрий Кулеба, который аккуратно, каждое утро приходил в МИД и был ключевым контактным лицом между группой политтехнологов, 2 или 3 из которых находятся сейчас в американской тюрьме - между ними и людьми в Вашингтоне. И в материалах прокурора Мюллера вы можете найти переписку, одним из авторов которой был Дмитрий Кулеба, когда он лоббировал по поручению руководства - безусловно, это не его инициатива - чтобы не принималась резолюция, которая призвала к освобождению политзаключенных Юлии Тимошенко и др. Он говорил: "Пусть выборы пройдут. А потом, возможно, примете эту резолюцию ". И он даже говорил:" Big guy - "большой парень" - лично за этим следит ", - отметил нардеп.