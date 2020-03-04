Верующие Московского патриархата снесли 300-летнюю казацкую церковь на Подолье

4 марта, 2020, 12:39

Верующие УПЦ МП разобрали Покровскую "казацкую" деревянную церковь в селе Лозовая Шаргородского района Винницкой области, которая была построена в 1700-1702 годах, которая имела статус памятника национального значения

Об этом сообщает издание "Религия в Украине".

Теперь на месте памятника национального значения - деревянной церкви времен Семена Палия и Ивана Мазепы стоит новостройка, построенная верующими Московского патриархата.

"Красавица и хранительница духа свободы Украины просуществовала 314 лет такой, как на 1 фото. Потом - разрушение, строительные леса и новая "реплика" - последние 4 фото", - написала в Facebook Наталья Пудайло из сообщества "Подольские путешествия".

"Каждую лекцию, каждое выступление о национальной архитектуре XVIII в. я начинал,, вспоминая эту небольшую, но особую церквушку. Теперь - пустота! Кто мы теперь без нее?" - прокомментировал разрушения церкви экс-глава Совета по делам религий при Кабинете министров Украины Арсен Зинченко.

Покровский храм в с. Лозовая занимает община Шаргородского благочиния Могилев-Подольской епархии УПЦ (МП), которая и заменила церковь на новую.

Вот что рассказали в проекте "Украинская Архитектурные Достопримечательности. Наследие":

"Мы прибыли в Лозовую в то время, когда старая Покровская церковь перестала существовать. Она была разобрана, потому что... цитата "да она вся гнилая, вот и разобрали - теперь соберем новую, из новых брёвен и будет, как новая..." По их словам, это им рассказали мужчины с бензопилой, распиливая бревна старого сруба.

"Да, некоторые из них выглядели очень плохо, но, большинство (заменив трухлявые) еще можно было бы использовать, и это была бы подлинная, старая церковь, с заменой поврежденных... Как там было дальше - мы не знаем, утверждать, что старые бревна были использованы в восстановлении церкви, не можем, потому что видели, как их уничтожают. Когда разбирают старые срубы с целью их пересобрать - их маркируют, делают карту искореженного - мы этого тоже не увидели... Также неизвестна судьба старого иконостаса, жив или уже "...как новый...", - рассказали 11 февраля 2020 г. на странице проекта "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие ".

Фотоколлаж - Религия в Украине: