В зоне ООС украинский военный получил тяжелое ранение, - Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава объединенных сил в результате сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении.
Всего с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь в сторону украинских позиций. Оба обстрела произошли утром на луганском направлении и участков разведения сил и средств не тронули. Во время обстрелов незаконные вооруженные формирования использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра, 82 мм минометы.
"В обоих случаях наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями", - рассказали в Минобороны.
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