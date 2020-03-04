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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС украинский военный получил тяжелое ранение, - Минобороны

В зоне ООС украинский военный получил тяжелое ранение, - Минобороны


фото: reuters
Украинский военнослужащий получил ранение утром в результате обстрела

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава объединенных сил в результате сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении.

Всего с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь в сторону украинских позиций. Оба обстрела произошли утром на луганском направлении и участков разведения сил и средств не тронули. Во время обстрелов незаконные вооруженные формирования использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра, 82 мм минометы.

"В обоих случаях наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями", - рассказали в Минобороны.

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