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Espreso.tvОбществоВ Киеве "Тесла" сбила насмерть пешехода, который бежал через шестиполосную трассу

В Киеве "Тесла" сбила насмерть пешехода, который бежал через шестиполосную трассу

В Киеве на Броварском проспекте автомобиль Тесла совершил наезд на пешехода

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, водитель Теслы ехала в крайней левой полосе со скоростью 60-65 км / ч.

Справа от нее ехала фура. В какой-то момент водитель фуры подал звуковой сигнал. Машины сразу остановились и водители увидели тело мужчины, лежавшего на дороге. По словам очевидцев, мужчина лет 50-ти в состоянии алкогольного опьянения пытался перебежать проспект (6 полос), однако это ему сделать так и не удалось.

После прибытия медиков, пешеход-нарушитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На месте ДТП работает СОГ.

 

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