В Черновцах госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус
4 марта, 2020, 13:38
В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали мужчину и женщину с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает Громадское.
Как отмечается, пациентов привезли на карете скорой помощи, а автомобиль сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители одеты в биокостюмы. Внутри заведения все одеты в защитную одежду и респираторы.
В Черновцах проверяют еще троих человек по подозрению на уханский коронавирус - их привезли в инфекционное отделение местной областной больницы.- hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020
Медики из машины скорой помощи сдали биокостюмы на утилизацию, а саму машину дезинфицировали pic.twitter.com/Gbcvar3R8i
Отметим, сегодня на коронавирус в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже переданы в референс-лаборатории.
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