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Espreso.tvОбществоВ Черновцах госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус

В Черновцах госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус


фото: reuters
В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали мужчину и женщину с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает Громадское.

Как отмечается, пациентов привезли на карете скорой помощи, а автомобиль сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители одеты в биокостюмы. Внутри заведения все одеты в защитную одежду и респираторы.

Отметим, сегодня на коронавирус в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже переданы в референс-лаборатории.

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