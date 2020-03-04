В Черновцах госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус

4 марта, 2020, 13:38

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали мужчину и женщину с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает Громадское.

Как отмечается, пациентов привезли на карете скорой помощи, а автомобиль сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители одеты в биокостюмы. Внутри заведения все одеты в защитную одежду и респираторы.

В Черновцах проверяют еще троих человек по подозрению на уханский коронавирус - их привезли в инфекционное отделение местной областной больницы.



Медики из машины скорой помощи сдали биокостюмы на утилизацию, а саму машину дезинфицировали pic.twitter.com/Gbcvar3R8i - hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Отметим, сегодня на коронавирус в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже переданы в референс-лаборатории.