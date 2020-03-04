У юриста арестованного Антоненко происходит обыск, - Движение сопротивления капитуляции
4 марта, 2020, 10:04
С утра среды, 4 марта, начался обыск у Леонида Маслова - юриста Андрея Антоненко, арестованного по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета
Об этом сообщает в Facebook сообщество "Движение сопротивления капитуляции".
"У юриста Андрея Антоненко прямо сейчас обыск! Детали впоследствии", - говорится в сообщении.
В то же время сообщество Free Riff, которое требует освобождения Антоненко, обнародовало постановление Печерского райсуда Киева о разрешении на обыск в квартире Маслова Леонида Клавдиевича по ул. Культуры в Харькове.
Решение вынес судья Олег Белоцерковец.
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