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Espreso.tvОбществоУ юриста арестованного Антоненко происходит обыск, - Движение сопротивления капитуляции

У юриста арестованного Антоненко происходит обыск, - Движение сопротивления капитуляции


фото: volynnews
С утра среды, 4 марта, начался обыск у Леонида Маслова - юриста Андрея Антоненко, арестованного по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает в Facebook сообщество "Движение сопротивления капитуляции".

"У юриста Андрея Антоненко прямо сейчас обыск! Детали впоследствии", - говорится в сообщении.

В то же время сообщество Free Riff, которое  требует освобождения Антоненко, обнародовало постановление Печерского райсуда Киева о разрешении на обыск в квартире Маслова Леонида Клавдиевича по ул. Культуры в Харькове.

Решение вынес судья Олег Белоцерковец.

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