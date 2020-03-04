У нас очень слабый президент, - Омелян

4 марта, 2020, 19:24

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ситуация с назначением новых министров ничего не изменит в стране

Об этом он рассказал в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV .

"Мы видим очевидную ситуацию, Зеленский снова сыграл не так, как мог и должен по логике. У нас, очевидно, очень слабый президент: и интеллектуально, и управленческие. Слабому президенту крайне необходима сильная администрация или его офис. Этого не произошло, потому Ермак, который заменил Богдана, старается переиграть плоскость боя под себя, но не более того. Стратегии там никакой нет. Вместо того, чтобы иметь яркого, сильного премьер-министра, который бы смог усилить и самого президента. У президента всегда есть возможности ограничить электорально премьер-министра. Они назначают снова господина Шмыгаля. Не хочу его обидеть, но я слушал внимательно его выступление в парламенте - его ответы на вопросы никакой конкретики. Здесь можно списывать, что он новый человек или новое лицо. Он некоторое время поработал в правительстве. Вопрос были базовые: что делать с малым - средним бизнесом что делать с шахтерами? Какая социальная политика? Никакого ответа не прозвучало. Очень важный акцент в его речи, что первоочередной будут социальные выплаты ", - сказал Омелян.

По его словам, правительство и Зеленский сейчас будут давать социальный популизм и вместо того, чтобы заниматься прорывными вещами, реформированием, стратегированием государства, будут "очередные подачки" - дадут пенсионерам и еще кому-то, но это ничего не изменит, а наоборот "усилит глубину падения" .