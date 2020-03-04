Третье поражение в четырех матчах: "Ливерпуль" проиграл "Челси" и вылетел из Кубка Англии
4 марта, 2020, 10:38
Поражение в 1/8 финала Кубка Англии от "Челси" стало для "Ливерпуля" третьей в последних четырех матчах
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 1/8 финала Кубка Англии "Ливерпуль" 3 марта проиграл "Челси" в Лондоне со счетом 0: 2. Это поражение стало третьим для команды Юргена Клоппа в четырех последних матчах.
18 февраля "Ливерпуль" уступил испанскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0: 1 Потом в чемпионате Англии переиграл "Вест Хэм" 3: 2 и потерпел поражение от "Уотфорда" 0: 3.
До этого в нынешнем сезоне у "Ливерпуля" было лишь два поражения в 41-й встрече - в матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Наполи" (0: 2) и в четвертьфинале Кубка английской лиги с "Астон Виллой" (0: 5 ).
- Напомним, 29 февраля в 28-м туре премьер-лиги "Ливерпуль" проиграл "Уотфорд" и потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Англии.
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