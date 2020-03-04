Сытник в Раде пожаловался на "олигарха, который не хочет вернуть деньги в бюджет"
Об этом Сытник заявил во время отчета руководителей правоохранительных органов в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"У парламента стоят фуры, стоят люди, которые оплачиваются олигархом, который сейчас находится за границей, который похитил 1 млрд 200 млн гривен и вместо того, чтобы эти деньги вернуть в бюджет, организует мероприятия у НАБУ, у парламента, у правительства. Все вы знаете, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий, какой олигарх организует сбор подписей в парламенте ", - сказал Сытник.
Также Сытник в своем выступлении коснулся дел ПриватБанка. Он заявил, что сейчас эти дела находятся на финальной стадии. По делу Укрнафты сейчас идет процедура согласования подозрений, уточнил Сытник.
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-