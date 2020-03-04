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Espreso.tvОбществоСытник в Раде пожаловался на "олигарха, который не хочет вернуть деньги в бюджет"

Сытник в Раде пожаловался на "олигарха, который не хочет вернуть деньги в бюджет"

Директор НАБУ Артем Сытник в своем выступлении в Раде обвинил одного "олигарха" в организации мероприятий против бюро

Об этом Сытник заявил во время отчета руководителей правоохранительных органов в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"У парламента стоят фуры, стоят люди, которые оплачиваются олигархом, который сейчас находится за границей, который похитил 1 млрд 200 млн гривен и вместо того, чтобы эти деньги вернуть в бюджет, организует мероприятия у НАБУ, у парламента, у правительства. Все вы знаете, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий, какой олигарх организует сбор подписей в парламенте ", - сказал Сытник.

Также Сытник в своем выступлении коснулся дел ПриватБанка. Он заявил, что сейчас эти дела находятся на финальной стадии. По делу Укрнафты сейчас идет процедура согласования подозрений, уточнил Сытник.

 

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