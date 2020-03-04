Сильные ливни в Бразилии: по меньшей мере 21 погибший, десятки пропавших без вести
4 марта, 2020, 12:36
В результате проливных дождей в Бразилии погибли не менее 21 человек
Об этом сообщает CNA .
"Минимум 21 человек погиб в результате проливного дождя, который обрушился бразильские штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро", - говорится в сообщении.
Еще 32 человека пропали без вести в Сан-Паулу, поэтому количество жертв стихии может возрасти.
Сильный шторм в последние дни привел к тому, как в некоторых районах страны за несколько часов выпала месячная норма осадков, опустошив южное побережье штата Сан-Паулу и бедные районы на окраине Рио-де-Жанейро, второго по численности населения города страны.
Накануне в США два мощных торнадо пронеслись по городу Нэшвилл, штат Теннеси, унеся жизни по меньшей мере 19 человек.
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