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Espreso.tvОбществоСильные ливни в Бразилии: по меньшей мере 21 погибший, десятки пропавших без вести

Сильные ливни в Бразилии: по меньшей мере 21 погибший, десятки пропавших без вести


фото: reuters
В результате проливных дождей в Бразилии погибли не менее 21 человек

Об этом сообщает CNA .

"Минимум 21 человек погиб в результате проливного дождя, который обрушился бразильские штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро", - говорится в сообщении.

Еще 32 человека пропали без вести в Сан-Паулу, поэтому количество жертв стихии может возрасти.

Сильный шторм в последние дни привел к тому, как в некоторых районах страны за несколько часов выпала месячная норма осадков, опустошив южное побережье штата Сан-Паулу и бедные районы на окраине Рио-де-Жанейро, второго по численности населения города страны.

Накануне в США два мощных торнадо пронеслись по городу Нэшвилл, штат Теннеси, унеся жизни по меньшей мере 19 человек.

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