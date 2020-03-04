Сутки в зоне ООС: один украинский военный погиб, еще 5 - ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли неподалеку Широкино из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле Лебединского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били неподалеку Зайцевого из подствольного гранатомета; возле Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
3 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 5 - получили ранения.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-