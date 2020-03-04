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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: один украинский военный погиб, еще 5 - ранены

Сутки в зоне ООС: один украинский военный погиб, еще 5 - ранены

Во вторник, 3 марта, российские оккупанты в Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли неподалеку Широкино из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле Лебединского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били неподалеку Зайцевого из подствольного гранатомета; возле Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 5 - получили ранения.

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